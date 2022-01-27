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Барселона достаточно быстро нашла компромисс в переговорах с Вулверхэмптоном. Руководство "волков" устроила аренда до конца сезона с правом выкупа за 35 млн евро. Вместо этого Тоттенхэм выбыл из борьбы за Траоре. "Шпоры" были готовы полностью выкупить мощного испанца уже сейчас, но предлагали всего 18 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне Траоре провел 23 матча и отличился одним голом. Его контракт с Вулвз завершается летом 2023 года, а подписывать новый он не хотел.

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