В лагере каталонского клуба готовят чистку во время летнего трансферного окна.

Барселона готова рассмотреть предложения относительно своего хавбека Филиппе Коутиньо, сообщает AS.

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Новоиспеченный президент каталонского клуба намерен разгрузить финансовые расходы "блаугранас". 28-летний бразилец не является ключевым игроком команды Кумана, но получает одну из самых высоких зарплат в клубе.

Действующий контракт Филиппе с Барсой рассчитан до лета 2023-го. В нынешнем сезоне Ла Лиги Коутиньо провел лишь 12 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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