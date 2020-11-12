Барселона планирует избавиться от Фирпо и уже нашла ему талантливую замену
20:35 - Читати українською
Каталонский гранд продолжает делать ставку на своих воспитанников.
Во время зимнего трансферного окна Барселона активно будет искать покупателя для своего защитника Фирпо Хуниора, сообщает Sport.es.
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Если каталонцам удастся продать 24-летнего игрока, то ему на смену заявят 17-летнего Алехандро Бальде, который сейчас выступает за молодежку Барсы. По информации СМИ, в услугах Фирпо заинтересован Интер.
В прошлом сезоне Ла Лиги Хуниор провел 17 матчей, в которых отметился голом и ассистом.
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