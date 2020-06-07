Барселона планирует две новые волны уменьшение зарплаты – возможен конфликт с игроками перед рестартом сезона

Барселона продолжает искать пространство для экономии после почти трех месяцев без футбола.

Каталонский гранд подготовил два этапа сокращения зарплаты, сообщает Marca.

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С 30 марта игроки "блаугранас" получают на 70% меньше, и клуб решил сохранить такие рамки на последнюю неделю мая. Также ожидается уменьшение на две первые недели июня в размере 50%. Игроки были откровенно удивлены таким решением, ведь руководство не предупредило о нем заранее. Бартомеу уже успел посетить тренировочную базу, чтобы поговорить с футболистами лично и избежать возможного конфликта за неделю до возобновления сезона.

Напомним, команда Кике Сетьена 13 июня должна сыграть против Мальорки в рамках 27 тура Примеры.

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