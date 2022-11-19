Серхио Бускетс твердо настроен покинуть Камп Ноу в конце нынешнего сезона, сообщает Marca.

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Капитан устал от постоянной критики фанатов и разрешения финансовых проблем с клубом. 34-летний хавбек был не прочь уйти даже зимой, однако Хави уговорил его остаться хотя бы до лета. Главный тренер Барселоны полностью доверяет ветерану, несмотря на некоторые ошибки и почтенный возраст.

В этом сезоне Бускетс провел 16 матчей и оформил один ассист. Полузащитник с 2008 года выступает за Барсу и ни разу не покидал клуб – 696 матчей, 30 титулов. Ветеран планирует провести футбольную пенсию в МЛС, куда сможет перейти свободным агентом в ближайшее лето. Для каталонского гранда это будет очередная потеря игрока-эпохи после Хави, Иньесты, Месси и Пике, который буквально несколько недель назад завершил карьеру.

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