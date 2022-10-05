Защитник Барселоны Андреас Кристенсен в ближайшее время не поможет своей команде на футбольном поле.

Накануне датчанин получил травму в матче Лиги чемпионов против Интера (0:1) и был вынужден заблаговременно покинуть поле. Медобследование обнаружило у Кристенсена растяжение связок левой голени, сообщает пресс-служба Барселоны.

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Хотя клуб не называет даже ориентировочные сроки реабилитации, следует понимать, что с такой травмой игрок пропустит ближайшие несколько матчей, утверждает Marca. Среди прочего речь идет еще об одной встрече с Интером в ЛЧ, а также об игре с Реалом, которая состоится 16 октября.

Таким образом, Кристенсен присоединился в лазарете к Араухо и Кунде. Теперь у Хави нет выбора – тандем Пике/Гарсия стал безальтернативным в центре защиты. Также добавилась еще одна потеря в середине поля – травмировался Франк Кессье.

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