Барселона переиграла Наполи в американском спарринге

Испанская Барселона переиграла итальянский Наполи в контрольном матче. Отчет и видеообзор поединка в этой новости "Футбол 24".

Контрольный поединок

Наполи – Барселона – 1:2

Голы: Умтити, 42 (автогол) – Бускетс, 38, Ракитич, 79

Барселона отправила молодого таланта Таблу в Монреаль Импакт

"Блаугранас" открыли счет под занавес первого тайма, когда Бускетс классно пробил с линии штрафной в нижний угол ворот. Но уже несколько минут спустя неаполитанцы сравняли счет: Умтити неудачно прервал прострел у своих ворот и оформил автогол.

Победу каталонцам принес Иван Ракитич. Хорват на 79-й минуте был первым на подборе и забил пушечным выстрелом метров с 20-ти. Реабилитироваться за поражение Наполи может 10 августа – команды сыграют еще один спарринг в Мичигане.