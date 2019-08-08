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Барселона переиграла Наполи в американском спарринге

09:37 229 Читати українською
Барселона переиграла Наполи в американском спарринге
Барселона переиграла Наполи в американском спарринге / ФК Барселона

Испанская Барселона переиграла итальянский Наполи в контрольном матче. Отчет и видеообзор поединка в этой новости "Футбол 24".

Контрольный поединок

Наполи – Барселона – 1:2

Голы: Умтити, 42 (автогол) – Бускетс, 38, Ракитич, 79

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"Блаугранас" открыли счет под занавес первого тайма, когда Бускетс классно пробил с линии штрафной в нижний угол ворот. Но уже несколько минут спустя неаполитанцы сравняли счет: Умтити неудачно прервал прострел у своих ворот и оформил автогол.

Победу каталонцам принес Иван Ракитич. Хорват на 79-й минуте был первым на подборе и забил пушечным выстрелом метров с 20-ти. Реабилитироваться за поражение Наполи может 10 августа – команды сыграют еще один спарринг в Мичигане.

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