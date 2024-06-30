Пресс-служба Барселоны и менеджмент клуба не смогли согласовать стратегию по завершению контрактных отношений с игроками.

30 июня – дата, когда официально истекают контракты футболистов и завершаются арендные соглашения. Поэтому многие клубы в этот день прощаются с игроками, которые покидают команду.

Барселона объявила об уходе трех игроков – победитель ЛЧ, списанная звезда Гвардиолы и 130-миллионный "мученик" Мадрида

Барселона сделала объявление сразу для трех игроков. Маркос Алонсо стал свободным агентом, а у Жоау Фелиша и Жоау Канселу завершились аренды. "Сине-гранатовые" поблагодарили их за время в клубе, опубликовав соответствующие сообщения на официальном сайте и клубных соцсетях.

Похоже, пресс-служба сделала это поспешно. Вскоре можно было найти сообщение только по Маркосу Алонсо, а вот упоминания о Жоау Фелише и Жоау Канселу удалили. По информации СМИ, Барса работает над тем, чтобы сохранить обоих португальцев. Контракт Фелиша принадлежит Атлетико, а Канселу – Манчестер Сити.