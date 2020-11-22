"Сине-гранатовые" потерпели уже третье поражение в 8-ми матчах Ла Лиги. Сейчас подопечные Кумана занимают лишь 10 место турнирной таблицы с 11-ю очками – правда, Месси и Ко имеют две игры в запасе.

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Испанская пресса обратила внимание на неприятные тенденции для Барселоны, которая уже во вторник сыграет с Динамо в Лиге чемпионов на киевском НСК Олимпийский. Во-первых, каталонцы пропускают уже в 6-ти матчах Ла Лиги подряд (последний раз Барса сохраняла ворота сухими в поединке Примеры еще 1 октября в матче с Сельтой), потеряв 13 очков из 18-ти возможных.

Во-вторых, когда Барселона пропускала первой под руководством Кумана, она еще не выиграла ни одной игры. Это случилось уже 5 раз: с Алавесом (1:1), Реалом (1:3), Хетафе (0:1), Севильей (1:1) и Атлетико (0:1). Таким образом, воля к победе и характер – черты, которые не совсем характерны команде Рональда Кумана, отмечает Mundo Deportivo.

Матч Динамо – Барселона пройдет 24 ноября в Киеве. Поединок стартует в 22:00 и пройдет на пустом НСК Олимпийский – присутствие болельщиков запретили.

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