Главный тренер Барселоны Ганс-Дитер Флик определился с заявкой команды на финал Кубка Испании, в котором "блаугранас" встретятся с Реалом.

В заявку Барселоны на финал Кубка Испании попали 22 игрока, сообщает пресс-служба клуба. Отметим первое появление в списке команды Марка-Андре тер Штегена после 7-месячного отсутствия (или 215 дней) из-за травмы. А вот Алехандро Бальде и Роберт Левандовски не успели восстановиться от повреждений.

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Голкиперы: тер Штеген, Пенья, Щенсны.

Защитники: Кубарси, Араухо, Иньиго Мартинес, Кристиансен, Кунде, Эрик Гарсия, Форт, Мартин.

Полузащитники: Гави, Педри, Пабло Торре, Фермин Лопес, Дани Ольмо, де Йонг.

Форварды: Ферран Торрес, Фати, Рафинья, Ямаль, Пау Виктор.

К слову, финал Кубка Испании между Барселоной и Реалом состоится уже завтра, 26 апреля. Начало встречи в 23:00 по киевскому времени.

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