В каталонском клубе, похоже, пока не спешат с подписанием звезды Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума.

Сегодня английское издание The Times проинформировало о предварительной договоренности относительно контракта между Вейналдумом и Барселоной. Таким образом, это мог стать первый трансфер Жоана Лапорты после возвращения на пост президента.

Барселона оформила первый звездный трансфер времен Лапорты, – The Times

Правда, как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро в своем Twitter, "блаугранас" опровергает вышеуказанную информацию. "Барселона отрицает, что на сегодняшний день сделка закрыта", – пишет журналист.

Напомним, Вейналдум присоединился к "красным" в 2016 году из Ньюкасла. С тех пор хавбек провел за Ливерпуль 226 матчей, в которых отметился 22 голами и 16 результативными передачами. Его контракт заканчивается летом, поэтому потенциальному покупателю он достанется бесплатно.

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