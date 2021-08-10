В Каталонии утверждают, что не пытались удержать Лионеля Месси в клубе после прощальной пресс-конференции.

Недавно появилась информация, что Жоан Лапорта сделал Месси последнее предложение уже после прощальных слов Лео. Однако Deportes Cope со ссылкой на источники в Барселоне отрицает факт таких переговоров.

Так или иначе, Месси не рассматривает вариант с Барселоной и настроен на переход в ПСЖ. В Париже все готово к презентации аргентинца, клуб ждет окончательного согласия от Лионеля. Сейчас стороны улаживают последние детали.

Напомним, что Месси согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили Барсе зарегистрировать звезду.

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