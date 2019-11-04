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Барселона отреагировала на ужасную травму Гомеша

10:44 267 Читати українською
Барселона отреагировала на ужасную травму Гомеша
Андре Гомеш / Фото из открытых источников

Каталонская Барселона выразила слова поддержки своему бывшему игроку Андре Гомешу.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Алли 63’
Сон Хын Мин 79’
63’ Деле Алли
79’ Сон Хын Мин
90+7’ Дженк Тосун

Испанская Барселона опубликовала на своей странице в социальной сети Твиттер слова поддержки своему бывшему полузащитнику Андре Гомешу, который получил ужасную травму в матче 11-го тура английской Премьер-лиги между Эвертоном и Тоттенхэмом.

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Напомним, корейский нападающий лондонцев Сон Хин Мин сфолил на Гомеше под занавес встречи. Как следствие, 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон и после этого в него врезался защитник гостей Серж Орье – Гомеш получил перелом правой ноги.

"Очень неприятно услышать об ужасной травме Андре Гомеша. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, наши мысли с тобой", – говорится в сообщении Барселоны в Твиттере.

К слову, Гомеш был игроком Барселоны с 2016 по 2018 год. В составе каталонского клуба он сыграл 78 матчей и забил 3 мяча.

Эвертон вырвал ничью у Тоттенхэма, Лестер победил Кристал Пэлас и поднялся на третью строчку: 11-й тур АПЛ, воскресенье

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