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Барселона отреагировала на намерение Месси покинуть клуб

07:30 - Читати українською
Барселона отреагировала на намерение Месси покинуть клуб
Лионель Месси / Marca

Барселона очень быстро ответила Лионелю Месси на его желание покинуть каталонский клуб.

"Блаугранас" прислали своей самой большой звезде факс, в котором говорится о намерении сохранить Месси в клубе до конца его карьеры, сообщает Marca.

Месси официально заявил о намерении покинуть Барселону этим летом

Отмечается, что такое решение совет директоров Барселоны принял сразу после экстренного заседания, вызванного серьезными намерениями Лео насчет ухода из клуба.

К слову, последней каплей для Лео, кроме позорного вылета из Лиги чемпионов, стал разговор Рональда Кумана с Луисом Суаресом, во время которой новый тренер Барселоны сообщил, что не рассчитывает на форварда.

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