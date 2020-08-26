Барселона отреагировала на намерение Месси покинуть клуб

"Блаугранас" прислали своей самой большой звезде факс, в котором говорится о намерении сохранить Месси в клубе до конца его карьеры, сообщает Marca.
Месси официально заявил о намерении покинуть Барселону этим летом
Отмечается, что такое решение совет директоров Барселоны принял сразу после экстренного заседания, вызванного серьезными намерениями Лео насчет ухода из клуба.
К слову, последней каплей для Лео, кроме позорного вылета из Лиги чемпионов, стал разговор Рональда Кумана с Луисом Суаресом, во время которой новый тренер Барселоны сообщил, что не рассчитывает на форварда.
Битва за Мессі: Інтер та Барселона як головні претенденти на аргентинця – аргументи за і проти та сумний фінал для Лео