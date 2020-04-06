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Барселона отреагировала на заигрывание Интера с Месси

16:12 98 Читати українською
Барселона отреагировала на заигрывание Интера с Месси
Лионель Месси с президентом Барселоны / ФК Барселона

Руководство каталонского клуба не планирует прекращать сотрудничество с аргентинским нападающим.

Напомним, сегодня бывший президент Интера Массимо Моратти заявил о возможности перехода Месси в Интер. Контракт аргентинца с Барселоной истекает летом 2021-го.

В Барселоне такое заявление считают попыткой дестабилизировать ситуацию в клубе и совсем не волнуются по этому поводу. Как клуб, так и сам Месси совершенно не рассматривают вариант трансфера. Даже с учетом определенных недопониманий с руководством Барселоны Лео не собирается покидать Камп Ноу, сообщает Marca.

Также в лагере Барсы считают, что заявление Моратти является попыткой сорвать попытки каталонского клуба подписать нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, которого активно сватают в Каталонию.

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