Барселона отпустила защитника в Милан
00:05 - Читати українською
Защитник Сержиньо Дест неожиданно перебрался из Барселоны в чемпионат Италии.
Милан и Барселона договорились об аренде Деста в ряды "россонери", сообщает официальный твиттер чемпионов Италии.
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Американец перебрался в Милан на правах аренды. У "россонери" также будет опция выкупа правого защитника.
К слову, Дест потерял место в основе после прихода Хави и еще не сыграл ни в одном официальном матче в этом сезоне. В прошлой кампании Сержиньо сыграл в 31 поединке, отличившись 4 ассистами.
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