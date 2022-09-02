Милан и Барселона договорились об аренде Деста в ряды "россонери", сообщает официальный твиттер чемпионов Италии.

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Американец перебрался в Милан на правах аренды. У "россонери" также будет опция выкупа правого защитника.

К слову, Дест потерял место в основе после прихода Хави и еще не сыграл ни в одном официальном матче в этом сезоне. В прошлой кампании Сержиньо сыграл в 31 поединке, отличившись 4 ассистами.

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