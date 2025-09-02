Барселона на своем официальном сайте объявила об уходе в аренду флангового защитника Эктора Форта. Он перешел в Эльче и проведет там один сезон. При этом Эльче не будет иметь права выкупа по окончании аренды.

Как информирует Marca, до заключения сделки считалось, что основным претендентом на Форта является Мальорка. Балеарский клуб уже проявлял интерес к игроку несколько недель назад. Сделка обсуждалась на встрече Деку и Ортельса, спортивных директоров обеих команд, в Барселоне несколько дней назад.

Однако она не состоялась из-за того, что Маффео не покинул Мальорку. Таким образом, Форт стал вторым игроком Барселоны, которого каталонский клуб отдал в аренду в Эльче – Первым стал Иньяки Пенья.

Также интерес к Форту проявлял Милан.

