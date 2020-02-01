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Барселона отпустила Ваге в Ниццу

06:00 31 Читати українською
Барселона отпустила Ваге в Ниццу
Мусса Ваге / ФК Ницца

Сенегальский защитник Мусса Ваге продолжит карьеру в чемпионате Франции.

21-летний футболист покинул Барселону и перешел во французскую Ниццу. Сенегалец будет выступать за команду Патрика Виейра на правах аренды до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт французского клуба. Летом Ницца сможет выкупить права на игрока.

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Отметим, что Ваге летом прошлого года перешел из дубля Барселоны в основную команду. В текущем сезоне он сыграл за "сине-гранатовых" 1 матч в Ла Лиге и 2 в Лиге чемпионов. Каталонский клуб приобрел его в 2018 году за 5 млн евро у бельгийского Эйпена.

К слову, Ницца сейчас занимает 12 место в турнирной таблице Лиги 1. При этом команда находится на расстоянии 4 очков от зоны еврокубков.

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