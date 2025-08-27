Барселона на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с голкипером Игнасио Пеньей до лета 2029 года. В то же время клуб отправил его в аренду в Эльче на один сезон.

Пенья перешел в Ла Масию в 2012 году из Вильяреала. Он был основным вратарем команды, которая выиграла первый чемпионат молодежной лиги для клуба в сезоне 2017/18. В ноябре 2022 года он дебютировал за основной состав Барселоны.

Травма тер Штегена в ноябре 2023 года позволила Иньяки Пенье занять место вратаря Барселоны в 17 матчах в Ла Лиге, Кубке Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке. Аналогичная ситуация повторилась и в сезоне 2024/25, когда после очередной травмы немца валенсиец стал основным вратарем с сентября по январь, проведя в общей сложности 23 официальных матча под руководством Ханси Флика.

Он провел за "блаугранас" 45 матчей, 10 раз отыграл "на ноль", сделал 90 сейвов и завоевал пять титулов: два титула Ла Лиги, один Кубок Испании и два Суперкубка Испании.

