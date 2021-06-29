Барселона отпустила хавбека в Германию
00:35 - Читати українською
Полузащитник Людовит Рейс официально сменил испанскую Барселону на немецкий Гамбург.
21-летний нидерландец стал "динозавром", сообщает официальный сайт клуба.
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С Гамбургом Рейс подписал 4-летний контракт. Барселона отпустила хавбека бесплатно, хотя контракт с ним был действителен до лета 2022-го. Рейс знаком с немецким футболом, поскольку сезон 2020/21 воспитанник Гронингена провел за Оснабрюк на правах аренды.
В прошлом сезоне Людовит Рейс провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.
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