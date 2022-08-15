Аренда 23-летнего испанца рассчитана на один сезон. Права выкупа Алекса Кольядо у Эльче нет, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

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Фабрицио Романо сообщил, что клубы поделили зарплату игрока пополам и будут платить ему по 50%. В молодежке Барсы хавбек был одним из лидеров, а вот в первой команде пока откровенно не складывается – дебют еще под руководством Эрнесто Вальверде и всего два матча за основу.

Вторую часть сезона 2021/22 Кольядо отыграл за Гранаду – 17 поединков, 2 гола, 1 ассист. В системе Барселоны он находится с 11-летнего возраста и дорос до статуса капитана молодежи в сезоне 2020/21.

По итогам сезона 2021/22 Эльче занял 13 место в турнирной таблице. Новый чемпионат команда начнет поединком против Бетиса.

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