В грядущее воскресенье в рамках 26 тура Ла Лиги Барселона примет на своём поле Реал. Обычно таким матчам предшествует встреча в ресторане между президентами обоих клубов. Однако в этот раз такой встречи не будет, информирует Relevo.

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Сообщается, что в стане каталонского клуба обижены на последние выпады со стороны Реала по поводу "дела Негрейры". В частности представителям Барселоны не понравились слова президента Реала Флорентина Переса о том, что он готов предстать перед судом, если у прокуратуры будут к нему вопросы.

Сообщается, что единственный способ организовать обед между представителями Барселоны и Реала кроется в извинениях со стороны Мадрида. Если этот жест так и не состоится, Жоан Лапорта и Флорентино Перес не пообедают вместе.

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