Барселона открыла первый фан-шоп в Мадриде – упоминание о легенде Реала оказалось фикцией
14:52 - Читати українською
Каталонский клуб эффектно анонсировал открытие своего магазина на территории принципиального врага.
Маркетинговое присутствие в столице Испании – большое событие для "сине-гранатовых". Поэтому Барселона решила креативно объявить, что открывает свой первый магазин в Мадриде.
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На фасаде дома растянули огромное полотно в цветах клуба с надписью "Raúl is culer", что можно перевести как "Рауль крутой". Конечно, это сразу вызвало ассоциацию с легендой Реала. Однако это оказалось фикцией.
Речь шла о Рауле Альваресе "Auronplay" – очень известном испанском блоггере, который является ярым фаном Барселоны.
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