Барселона продолжает развивать собственный бренд и открыла заведение для болельщиков, которые хотели бы попробовать любимые блюда своих кумиров.

Барселона объявила об открытии заведения Barça Cafe – ресторане на территории Камп Ноу. Фишкой заведения является то, что меню составлено из любимых блюд футболистов "блаугранас", сообщает официальный сайт клуба.

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Посетители могут попробовать любимую еду Лионеля Месси – пицца с ветчиной и сыром и запеченный лосось с картофелем и кабачками. Также представлены блюда Усмана Дембеле (пицца Маргарита), Серхио Бускетса (жареный цыпленок с овощами) и Жорди Альбы (гаспачо и блюдо из тунца).

Отмечается, что кафе будет размещено в немалом помещении – его площадь составляет больше 500 квадратных метров.

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