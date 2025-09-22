Ферран Торрес остается важным игроком Барселоны, однако его долгосрочное будущее в клубе остается неопределенным. Как сообщает Marca, каталонцы рассчитывают на 25-летнего форварда, однако переговоры о новом соглашении до сих пор не начались.

Манчестер Сити потребует более 170 млн за Холанда – Гвардиола отпугивает Барселону, которая ищет замену Левандовски

Клуб уже решил вопрос с продлением контрактов Рафиньи и Жуля Кунде, которые являются основными игроками Ганса-Дитера Флика. В то же время в приоритете сейчас соглашения, завершающиеся в 2026 году, – в частности, Френки де Йонга, Эрика Гарсии и Андреаса Кристенсена. Именно с ними сейчас ведутся переговоры, а Торресу придется ждать.

По информации источника, сам футболист неоднократно подчеркивал руководству Барселоны, что хочет остаться и готов подписать новый контракт. Однако когда клуб уделит ему внимание – пока непонятно. За ситуацией внимательно следят клубы АПЛ и Серии А, которые интересуются универсалом Барселоны.

Несмотря на неопределенность, Торрес блестяще стартовал в новом сезоне: он забил 4 гола в 5 матчах Ла Лиги. Его универсальность позволила команде закрыть проблемы в атаке из-за травм Роберта Левандовски и Ламина Ямаля, а также дисциплинарные санкции против Маркуса Рашфорда. Действующий контракт Торреса с Барселоной действует до 2027 года.

