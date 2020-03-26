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Барселона готова выслушать предложения относительно всех своих игроков – только две звезды неприкасаемые

11:27 84 Читати українською
Барселона готова выслушать предложения относительно всех своих игроков – только две звезды неприкасаемые
Лионель Месси и Марк-Андре тер Штеген / фото: Pep Morata / MD

Каталонская Барселона готова выслушать предложения по трансферах своих исполнителей.

"Сине-гранатовые" точно откажут только по предложениям продать Лионеля Месси или Марка-Андре тер Штегена, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что Барселона готова продавать своих игроков, поскольку должна заработать больше 100 млн евро, чтобы закрыть финансовый год без значительных убытков. Но в этот список не входят немец и аргентинец.

К слову, удержать основного голкипера будет не так просто. Тер Штеген пока отказывается подписывать новый контракт, поскольку Барса предлагает только 6 млн евро зарплаты, тогда как немец хочет около 15 млн. ПЗа ситацией активно следит Бавария, которая уже имела контакты относительно вероятного перехода с самим игроком и его клубом.

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