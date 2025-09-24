У каталонского клуба слишком высокие стандарты в вопросе комплектации состава.

Гави перенес артроскопию для устранения повреждения медиального мениска и пропустит 4-5 месяцев. Исходя из правил, у клуба есть возможность усилить состав, поскольку речь идет о долгосрочной травме, из-за которой игрок пропустит не менее четырех месяцев.

Однако, как информирует Marca, каталонцы не хотят искать замену. По мнению боссов клуба, на рынке нет подходящих свободных агентов. Главный тренер Ганси Флик и спортивный директорат не видят достойной альтернативы и не хотят покупать игроков лишь ради самих трансферов.

Они также могли бы найти футболиста на другую позицию, но это не входит в текущие планы.

