Барселона отказалась подписывать замену Гави – у боссов клуба есть серьезный аргумент
У каталонского клуба слишком высокие стандарты в вопросе комплектации состава.
Гави перенес артроскопию для устранения повреждения медиального мениска и пропустит 4-5 месяцев. Исходя из правил, у клуба есть возможность усилить состав, поскольку речь идет о долгосрочной травме, из-за которой игрок пропустит не менее четырех месяцев.
Однако, как информирует Marca, каталонцы не хотят искать замену. По мнению боссов клуба, на рынке нет подходящих свободных агентов. Главный тренер Ганси Флик и спортивный директорат не видят достойной альтернативы и не хотят покупать игроков лишь ради самих трансферов.
Они также могли бы найти футболиста на другую позицию, но это не входит в текущие планы.
