Барселона отказалась от трансфера форварда, который должен был заменить травмированного Дембеле

Барселона вынуждена искать нового нападающего из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

Правда, каталонцы пока далеки от достижения соглашения с приоритетными кандидатами из-за разногласий в финансовой составляющей.

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В частности, Барселона вынуждена отказаться от трансфера нападающего Реал Сосьедада Виллиана Хосе. Президент сан-себастьянского клуба не собирается продавать каталонцам 28-летнего бразильца менее чем за 50 млн евро, сообщает Diario Sport.

Такая сумма обусловлена ​​тем, что главный тренер Сосьедада Иманоль Альгасиль сообщил руководству, что рассчитывает на Жозе, поскольку команда борется за место в зоне Лиги чемпионов и победу в Кубке Испании.

Барселона рассчитывала закрыть эту сделку, потратив всего 35 млн евро. И это несмотря на действующий контракт форварда до 2024 года, в котором прописана клаусула на уровне 70 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Виллиан Хосе провел 22 матча за Реал Сосьедад, в которых забил восемь мячей.

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