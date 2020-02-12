Барселона отказалась от трансфера форварда, который должен был заменить травмированного Дембеле

Барселона вынуждена искать нового нападающего из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса.
Правда, каталонцы пока далеки от достижения соглашения с приоритетными кандидатами из-за разногласий в финансовой составляющей.
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В частности, Барселона вынуждена отказаться от трансфера нападающего Реал Сосьедада Виллиана Хосе. Президент сан-себастьянского клуба не собирается продавать каталонцам 28-летнего бразильца менее чем за 50 млн евро, сообщает Diario Sport.
Такая сумма обусловлена тем, что главный тренер Сосьедада Иманоль Альгасиль сообщил руководству, что рассчитывает на Жозе, поскольку команда борется за место в зоне Лиги чемпионов и победу в Кубке Испании.
Барселона рассчитывала закрыть эту сделку, потратив всего 35 млн евро. И это несмотря на действующий контракт форварда до 2024 года, в котором прописана клаусула на уровне 70 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Виллиан Хосе провел 22 матча за Реал Сосьедад, в которых забил восемь мячей.
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