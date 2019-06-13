Барселона отказалась от приобретения Рашфорда летом – известно, когда трансфер может состояться

Похоже, нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не примерит футболку Барсы в следующем сезоне.

В лагере Барселоны решили не тратить средства на Маркуса Рашфорда этим летом, сообщает Daily Mail.

"Гризманн будет играть в Барселоне – знал это еще с марта", – акционер Атлетико Хиль Марин

Однако, руководство каталонского клуба не исключает возможность трансфера 21-летнего англичанина через сезон. Это может быть связано с нападающим Атлетико Гризманн, который уже фактически одной ногой в Барсе.

Контракт Маркуса с "красными дьяволами" завершается 2020 года. В соглашении прописана возможность продолжения сотрудничества еще на сезон.

В прошлом сезоне АПЛ Рашфорд провел 33 матча, в которых отметился 10-ю голами и 7-ю ассистами.

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