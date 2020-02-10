Барселона отказалась от подписания лучшего бомбардира Бетиса

Интерес Барселоны к нападающему Бетиса Лорена Морона завершился без серьезных переговоров между клубами.

Каталонцы решили отказаться от услуг лидера атак "огурцов", информирует Mundo Deportivo.

Бетис – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча

Барселона действительно была заинтересована в Мороне, однако помешала большая клаусула игрока – 40 млн евро, которая с бонусами могла вырасти до 60-ти. Бетис не собирался уступать, поэтому "блаугранас" решили переключиться на другие цели. Среди них Лукас Перес из Алавеса и Луис Суарес из Сарагосы.

К слову, именно Морон является лучшим бомбардиром Бетиса после 23 туров Примеры – 8 голов и 2 ассиста. Показатели Лукаса Переса еще лучше – 9 голов и 4 ассиста.

Барселона добыла тяжелейшую победу над Бетисом: прогресс в сыром футболе Сетьена, провал Гризманна и Мессизависимость