toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ИНТЕР - МИЛАН БАРСЕЛОНА

Барселона отказалась от подписания лучшего бомбардира Бетиса

11:24 75 Читати українською
Барселона отказалась от подписания лучшего бомбардира Бетиса
Лорен Морон / AP

Интерес Барселоны к нападающему Бетиса Лорена Морона завершился без серьезных переговоров между клубами.

Каталонцы решили отказаться от услуг лидера атак "огурцов", информирует Mundo Deportivo.

Бетис – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча

Барселона действительно была заинтересована в Мороне, однако помешала большая клаусула игрока – 40 млн евро, которая с бонусами могла вырасти до 60-ти. Бетис не собирался уступать, поэтому "блаугранас" решили переключиться на другие цели. Среди них Лукас Перес из Алавеса и Луис Суарес из Сарагосы.

К слову, именно Морон является лучшим бомбардиром Бетиса после 23 туров Примеры – 8 голов и 2 ассиста. Показатели Лукаса Переса еще лучше – 9 голов и 4 ассиста.

Барселона добыла тяжелейшую победу над Бетисом: прогресс в сыром футболе Сетьена, провал Гризманна и Мессизависимость

blog_ava
Конте рассказал, что происходило в раздевалке Интера в перерыве игры с Миланом – после этого "нерадзурри" забили 4 гола
06:30
393
Теги
Испания Барселона Барселона Трансферы Трансферы Барселоны Лорен Морон Лорен Морон Бетис Бетис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
9
час
:
16
мин
Реал Сосьедад
22:00
Мирандес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук