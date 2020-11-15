По словам функционера, руководство Барсы отказалось от подписания Эрлинга Холанда, когда норвежец защищал цвета Зальцбурга. В итоге, в начале 2020-го норвежец перешел в дортмундскую Боруссию за 20 млн евро. В футболке "шмелей" 20-летний нападающий забил уже 27 голов.

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"Да, я рекомендовал Холанда для Барселоны, но Пеп Сегура (тогдашний спортдир каталонцев – прим. "Футбол 24") ответил, что этот футболист играет в совсем другом стиле, а потому не подходит нам. Я понимаю, что Бартомеу доверял ему и мог игнорировать мое мнение, но считаю, что такие игроки, как Холанд, могли изменить Барселону", – цитирует Бордаса Mundo Deportivo.

Напомним, в январе пройдут выборы нового президента Барсы, поскольку Жозеп-Мария Бартомеу подал в отставку. Также клуб покинул весь совет директоров.

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