Барселона договорилась с греческим ПАОКом по переходу Муссы Ваге. Сенегалец будет выступать за "орлов севера" на правах аренды до конца сезона-2020/21, сообщает пресс-служба каталонцев.

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Отметим, что 21-летний защитник в целом провел за Барселону всего 6 матчей (4 в Ла Лиге и еще два в Лиге чемпионов). Вторую половину прошлого сезона Ваге провел на правах аренды во французской Ницце, за которую сыграл 5 поединков и забил 2 гола.

Напомним, ПАОК стал настоящим открытием квалификации Лиги чемпионов, выбив из турнира португальскую Бенфику и турецкий Бешикташ. Для выхода в групповой турнир грекам осталось одолеть российский Краснодар.

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