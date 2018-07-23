toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА U-19 - ТУРЦИЯ U-19 ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ АНДРЕЙ ЛУНИН ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Барселона отдала Дугласа в Сивасспор

21:20 13 Читати українською
Барселона отдала Дугласа в Сивасспор
Дуглас / Фото ФК Барселона

Защитник Барселоны Дуглас перешел в турецкий Сивасспор.

Дуглас отныне будет защищать цвета турецкого Сивасспора, сообщает официальный сайт Барселоны.

Бразилец переходит на правах аренды, контракт рассчитан на один год.

Барселона официально подписала Артура из Гремио, клаусула – 400 млн евро

Прошлый сезон 27-летний защитник провел в португальской Бенфике также на правах аренды.

В каталонский клуб Дуглас пришел в 2014 году, однако закрепиться не смог, сыграв за Барсу всего один матч.

Чемпионы мира и звезды для Барселоны и Реала: кого Украина уже шокировала на Евро-2018 U-19

Теги
Трансферы Сивасспор Сивасспор Трансферы Чемпионата Испании Дуглас Дуглас Барселона Барселона Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-Фатех
    Україна — 21:1188 Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-Фатех
19
час
:
29
мин
Астана
17:00
Митьюлланд
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук