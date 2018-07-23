Барселона отдала Дугласа в Сивасспор

Защитник Барселоны Дуглас перешел в турецкий Сивасспор.

Дуглас отныне будет защищать цвета турецкого Сивасспора, сообщает официальный сайт Барселоны.

Бразилец переходит на правах аренды, контракт рассчитан на один год.

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Прошлый сезон 27-летний защитник провел в португальской Бенфике также на правах аренды.

В каталонский клуб Дуглас пришел в 2014 году, однако закрепиться не смог, сыграв за Барсу всего один матч.

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