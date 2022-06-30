Недавно появилась информация, что Челси и Лидс согласовали продажу 25-летнего бразильца за 60 миллионов фунтов. Но окончательное решение о переходе футболист еще не принял.

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Этим пытается воспользоваться Барселона и пробует подписать Рафинью. Накануне вечером каталонцы сделали новое устное предложение "павлинам", но те его отклонили. Оно не отвечает запросам, поэтому англичане склоняются к продаже своего игрока в Челси. Впрочем, последнее слово будет за игроком, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, за два года в Лидсе Рафинья Диас сумел стать лидером коллектива и звездой АПЛ. В прошлом сезоне он помог "павлинам" спастись от вылета, забив 11 мячей и отдав 3 ассиста в 35 поединках.