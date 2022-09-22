Барселона все же согласилась на некоторые уступки при подписании нового контракта с Усманом Дембеле.

Клаусула позволяет французу неплохо заработать, если он все же вздумает покинуть Камп Ноу, сообщает Marca со ссылкой на L'Équipe.

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Контракт рассчитан еще на 2 года, но уже летом 2023-го любой клуб может забрать Дембеле за 50 млн евро. Если чемпион мира согласится, то вместе со своими агентами получит половину этой суммы, а Барселоне достанутся всего 25 млн. Это была своеобразная уступка винггеру, который мог уйти свободным агентом и получить очень хорошие бонусы от другого клуба.

Правда, пока Дембеле клянется в верности Барсе и неплохо выступает на старте сезона – 2 гола и 4 ассиста в 8 матчах.

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