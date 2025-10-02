Барселона в который раз откладывает камбэк на свою родную арену.

Каталонский клуб официально подтвердил, что матч третьего тура ЛЧ против Олимпиакоса 21 октября также состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Вчера Барселона на этой 56-тысячной арене уступила ПСЖ (1:2) во втором туре.

Впрочем, открытие нового Камп Ноу может состояться чуть раньше в рамках чемпионата Испании. "Кулес" надеются сделать это 18 октября в дерби против Жироны, информирует Marca. Требования городского совета не слишком сложные, а вот для ЛЧ нужно специальное разрешение от УЕФА. Обычно клубам не позволяют использовать более одного стадиона для поединков основного этапа. Следующий домашний матч Барсы в ЛЧ состоится аж 9 декабря против Айнтрахта (6-й тур), поэтому каталонцы будут иметь достаточно времени для поисков компромисса.

Напомним, реконструкция Камп Ноу стартовала в июне 2023 года и обойдется клубу примерно в 1,3 миллиарда евро. Общая вместимость арены должна вырасти до 105 тысяч мест, что сделает ее крупнейшим стадионом в Европе. Сначала Барселона рассчитывала вернуться домой в ноябре 2024 года, к 125-летию клуба, однако из-за различных задержек полное завершение работ ожидается не раньше лета 2027-го.

