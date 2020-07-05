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Барселона осталась без главного претендента на тренерское кресло – Хави официально продлил контракт с Аль-Саддом

5 июля 16:17 - Читати українською
Барселона осталась без главного претендента на тренерское кресло – Хави официально продлил контракт с Аль-Саддом
Хави / EFE

Главный тренер Аль-Садда Хави решил продолжить работу в катарском клубе.

Хави продлил соглашение с Аль-Саддом до конца сезона 2020/21, сообщает официальный твиттер катарского клуба.

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"Я рад и дальше тренировать Аль-Садд. Целью команды всегда будет борьба за все титулы", – лаконично прокомментировал легендарный испанец пролонгацию соглашения пресс-службе Аль-Садда.

Ранее сообщалось, что Хави может сменить Кике Сетьена на посту наставника Барселоны по завершении текущего сезона.

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Главное Мир Испания Барселона Барселона Аль Садд Аль Садд Хави Хави Эрнандес
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