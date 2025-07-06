Барселона не сможет получить несколько миллионов евро за вингера Витора Роке.

Зимой Витор Роке присоединился к Палмейрасу. Барселона получила за трансфер игрока 25,5 миллиона евро, а еще пять могла добавить к своему банковскому счету в качестве бонусов.

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Как сообщает Mundo Deportivo, из 5 млн евро бонусов 2 млн должны были быть выплачены в случае, если Роке войдет в тройку лучших игроков Клубного чемпионата мира. Впрочем, это условие не было выполнено не только из-за вылета Палмейраса от Челси Мудрика (1:2) в четвертьфинале, но и из-за плохой формы Роке, который не отметился ни одним результативным действием на турнире.

Еще 2 млн евро бонусов предусмотрены за попадание Роке в топ-3 в борьбе за "Золотой мяч" в период действия контракта с Палмейрасом. В случае победы Витора с бразильским клубом на международном турнире Барселона получит 1 млн евро.

Стоит заметить, что Роке считался огромным талантом, но переход в Барселону обернулся ужасом для игрока. Он не получал игрового времени в Испании, а Хави не обращал внимание на бразильца.

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