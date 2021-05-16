Барселона оперативно отреагировала на информацию о ведении переговоров с легендарным Хави, который может возглавить клуб со следующего сезона.

Хави прилетел в Барселону, но не для того, чтобы начать переговоры с президентом "блаугранас" Жоаном Лапортой, а на отдых после сезона с Аль-Саддом, сообщает Mundo Deportivo.

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Информация издания Ara о начале переговоров между сторонами совпала с прилетом Хави в родную Барселону. Источники в клубе уже опровергли эти слухи. Интересно, что легенда каталонцев подписал новый контракт с Аль-Саддом, но в соглашении нет пункта о досрочном уходе из клуба, если "блаугранас" его пригласят.

Напомним, по итогам прошлого сезона местного первенства Аль-Садд под руководством Хави получил золотые медали.

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