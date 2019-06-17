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Барселона опровергла договоренность с Гризманном

16:40 74 Читати українською
Барселона опровергла договоренность с Гризманном
Антуан Гризманн / ФК Атлетико

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу не подтвердил информацию о переходе Антуана Гризманна в ряды "блаугранас".

Напомним, на днях появилась информация, что Антуан Гризманн продолжит карьеру в Барселоне. Каталонцы якобы договорились с чемпионом мира-2018 еще несколько месяцев назад.

"Гризманн? Мы уже сообщали, что не ведем с ним переговоров, поэтому объявлять пока ничего. Посмотрим, что случится на трансферном рынке в ближайшее время.

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Мы демонстрируем плановое и безопасное управление клубом. Впереди 3 месяца лета и Барселона продолжит придерживаться своей стратегии. Кроме того, мы не забываем о Барселоне-Б, ведь некоторые ее игроки также могут получить шанс в первой команде", – цитирует Бартомеу RAC1.

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Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Главное Трансферы Барселоны
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