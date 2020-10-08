Тренерский штаб Барселоны выбрал список игроков, которые смогут сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

В заявку каталонцев вошли 24 игрока основной команды (среди них Дембеле и Пуч, на которых якобы не рассчитывает Куман), и еще 5 игроков "кантеры".

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Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья, Тенас.

Защитники: Дест, Пике, Араухо, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо, Мингеса.

Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Пуч, Матеус Фернандес, Серхи Роберто, Де Йонг, Мориба.

Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Коутиньо, Дембеле, Педри, Тринкау, Фати, Конрад.

Список игроков, заявленных Барселоной опубликован на официальном сайте УЕФА. Отметим присутствие Матеуса Фернандеса, который даже не был представлен в статусе игрока "сине-гранатовых".

К слову, Барселона попала в квартет G вместе с киевским Динамо, Ювентусом и Ференцварошем. Каталонцы начнут свой еврокубковый путь домашним поединком против подопечных Реброва.

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