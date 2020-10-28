Барселона определилась с временной заменой Бартомеу на посту президента клуба
Каталонский клуб уже выбрал временного руководителя после отставки Хосепа-Марии Бартомеу.
Президент Комитета по экономической стратегии Барселоны Карлес Тускетс официально стал временным президентом каталонского клуба.
Бартомеу подал в отставку с поста президента Барселоны
Как сообщает сайт Барселоны, 80-летний функционер избран председателем Управленческого комитета, который взял на себя функции Совета директоров, то есть управление, администрирование и представительство клуба. Также, управленческий комитет должен сформировать новый Совет директоров в течение следующих трех месяцев.
Напомним, несколько дней назад 57-летний Хосеп Мария заявлял, что не думает об отставке, однако огромное давление все же заставило его изменить свое решение. Ранее Бартомеу неоднократно был раскритикован главными звездами Барсы – в частности, Жераром Пике и Лионелем Месси, который вообще хотел уйти из клуба.
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