Президент Комитета по экономической стратегии Барселоны Карлес Тускетс официально стал временным президентом каталонского клуба.

Бартомеу подал в отставку с поста президента Барселоны

Как сообщает сайт Барселоны, 80-летний функционер избран председателем Управленческого комитета, который взял на себя функции Совета директоров, то есть управление, администрирование и представительство клуба. Также, управленческий комитет должен сформировать новый Совет директоров в течение следующих трех месяцев.

Напомним, несколько дней назад 57-летний Хосеп Мария заявлял, что не думает об отставке, однако огромное давление все же заставило его изменить свое решение. Ранее Бартомеу неоднократно был раскритикован главными звездами Барсы – в частности, Жераром Пике и Лионелем Месси, который вообще хотел уйти из клуба.

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