"Блаугранас" положили глаз на звезду Тоттенхэма Харри Кейна, который не прочь сменить команду и чемпионат.

Как известно, Барселона хочет приобрести центрального нападающего в летнее трансферное окно. Сейчас главной целью каталонцев является форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд.

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Однако, если "блаугранас" не удастся приобрести норвежца, они попытаются подписать форварда Тоттенхэма Харри Кейна, сообщает Diario Sport.

27-летний нападающий хочет попробовать себя за пределами Англии, о чем заявлял ранее. Руководство Тоттенхэма стремится удержать своего форварда, однако, в случае трансфера, будет считать приоритетом иностранные клубы, поскольку не хочет усиливать прямых конкурентов в АПЛ. К слову, Кейн и сам не прочь присоединиться к каталонскому клубу.

Напомним, контракт Кейна с Тоттенхэмом действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 120 млн евро.

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