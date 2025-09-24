Великолепные выступления Маркуса Рашфорда на старте сезона убедили руководство Барселоны в необходимости выкупа 27-летнего англичанина, сообщает Fichajes.

Каталонцы попытаются выкупить Рашфорда после завершения срока арендного соглашения, но предложат меньше, чем ожидали в Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" надеются на сумму в 35 млн фунтов стерлингов. "Кулес" же из-за своего нелегкого финансового положения хотят уменьшить цену до 26 млн фунтов стерлингов.

Игрок счастлив в Испании и не имеет планов возвращаться в Манчестер Юнайтед, из состава которого его выгнал Рубен Аморим. Финальное решение о судьбе английского нападающего будет принято между клубами уже летом 2026 года.

Напомним, что Рашфорд в сезоне 2025/26 забил 2 гола и отдал 1 ассист в шести матчах Барселоны.

