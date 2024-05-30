Действующее соглашение испанца с "кулес" истекает в июне 2024 года. Серхи Роберто остаться и готов был продлить контракт с Барселоной.

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Как сообщает El Chiringuito, руководство "блаугранас" сообщило 32-летнему защитнику, что не сможет сейчас предложить новое соглашение, поскольку из-за финансовых трудностей Барселона не имеет права регистрировать игроков. Серхи Роберто теперь будет искать новый клуб и будет выбирать между Англией и Италией.

Напомним, испанец – воспитанник Барселоны и отдал ей 18 лет. В общем Роберто сыграл за "кулес" в 373 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 43 ассиста. В составе команды он семь раз завоевывал титул чемпиона Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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