Барселона определилась с приоритетным трансфером – придется серьезно потратиться

Защитник Милана Алессио Романьоли вновь привлек внимание "сине-гранатовых".

Барселона вернулась к кандидатуре 25-летнего центрбека Милана, за которым следила еще во время зимнего трансферного окна. Романьоли стал приоритетом для каталонцев на усиление позиции левого центрального защитника, сообщает Sport.es со ссылкой на итальянские СМИ.

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В то же время Барса понимает, что достичь согласия с Миланом будет непросто – особенно с учетом того, что агентом итальянца является скандальный Мино Райола. Кроме Барселоны, на воспитанника Ромы претендуют Челси и Манчестер Юнайтед. "Россонери" также пытаются убедить Романьоли продлить соглашение, которое рассчитано до лета 2022-го.

Как отмечает источник, каталонцы были бы не против включить в соглашение одного из своих игроков – в частности, Ивана Ракитича. Но сам хорват пока не планирует покидать Испанию – даже в случае ухода из Барселоны приоритетом для Ракитича называют возвращение в Севилью.

К слову, Transfermarkt оценивает Романьоли в 45 млн евро.

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