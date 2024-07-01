Руководство Барселоны сохраняет интерес к форварду Атлетика и сборной Испании Нико Уильямсу.

"Блаугранас" планируют следующую кампанию и считают, что в усилении нуждается линия атаки. Руководители "кулес" следили за форвардом Атлетика Нико Уильямсом и Джейденом Филоджен-Бидасом из Халл Сити.

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По информации журналиста Ашрафа Бен Айяда, главной целью Барселоны в летнее трансферное окно является подписание испанского нападающего. Президент Жоан Лапорта приложит все усилия, чтобы оформить сделку.

Нико Уильямс мощно провел кампанию 2023/24 за Атлетик. У форварда восемь голов и 19 ассистов в 37 матчах во всех турнирах. С клубом он выиграл Кубок Испании.

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