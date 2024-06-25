Барселона определилась с планом "Б", если не удастся подписать звезду сборной Испании
Руководство Барселоны нашло неожиданный вариант для усиления атаки.
"Кулес" длительное время следят за Нико Уильямсом из Атлетика. За вингера сборной Испании придется выложить около 58 миллионов евро, а учитывая финансовые трудности Барселоны, то такой трансфер пока является сложным.
Барселона имеет договоренность о трансфере звездного соперника Украины – увольнение Хави все усложнило
Как сообщает Relevo, руководство "блаугранас" нашли бюджет вариант для атаки. Испанский клуб начал переговоры с Халл Сити относительно Джейдена Филоджен-Бидаса. Вингер в прошлом сезоне Чемпионшипа отметился 12 голами в 32 матчах за свою команду.
Барселона надеется взять Джейдена Филоджена-Бидаса в аренду с правом выкупа. Действующее соглашение 22-летнего нападающего с Халл Сити действует до 2026 года.
Как Украине выйти в плей-офф Евро-2024? Возможно чудо даже с поражением – уникальные расклады и зависимость от Румынии