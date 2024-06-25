"Кулес" длительное время следят за Нико Уильямсом из Атлетика. За вингера сборной Испании придется выложить около 58 миллионов евро, а учитывая финансовые трудности Барселоны, то такой трансфер пока является сложным.

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Как сообщает Relevo, руководство "блаугранас" нашли бюджет вариант для атаки. Испанский клуб начал переговоры с Халл Сити относительно Джейдена Филоджен-Бидаса. Вингер в прошлом сезоне Чемпионшипа отметился 12 голами в 32 матчах за свою команду.

Барселона надеется взять Джейдена Филоджена-Бидаса в аренду с правом выкупа. Действующее соглашение 22-летнего нападающего с Халл Сити действует до 2026 года.

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