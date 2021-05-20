Барселона собирается продать своего воспитанника Серхи Роберто уже этим летом.

Руководство каталонцев собирается встретиться с некоторыми игроками команды, чтобы решить их будущее в клубе, сообщает sport.es. Первым кандидатом на продажу оказался Серхи Роберто, контракт которого действует до 30 июня 2022.

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29-летний универсал не входит в планы нового руководства. В нынешнем сезоне он почти не играл из-за травмы, проведя на поле лишь 1198 минут. К примеру, в четырех предыдущих сезонах его игровое время превышало 3 тысячи минут.

Основная причина продажи четвертого капитана команды – чрезмерная травматичность и необходимость разгрузки зарплатной ведомости. Серхи получает 5 миллионов евро в год с учетом налогов.

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