Барселона определилась с главным кандидатом на замену Вальверде

Каталонский клуб не прекращает поиски достойного претендента за замену Эрнесто Вальверде.

Кике Сетьен является фаворитом среди других претендентов на пост главного тренера Барселоны, сообщает AS.

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По информации издания, руководство "блаугранас" сейчас ведет активные переговоры с испанским специалистом. Ранее Сетьен сам неоднократно заявлял, что мечтает поработать в каталонском клубе. Интересно, что летом Сетьена называли претендентом на пост главного тренера Шахтера.

Летом 61-летний специалист покинул Бетис. Сетьен имеет опыт работы в Лас-Пальмасе, Луго, Расинге и еще ряде испанских клубов.

Действующий наставник Барселоны Эрнесто Вальверде официально еще не оставил свой пост, но по информации СМИ, это вопрос ближайшего времени – вполне вероятно, что это случится даже сегодня.

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