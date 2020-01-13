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Барселона определилась с главным кандидатом на замену Вальверде

13 января 20:37 1389 Читати українською
Барселона определилась с главным кандидатом на замену Вальверде
Кике Сетьен и Хосеп Гвардиола / Фото Mundo Deportivo

Каталонский клуб не прекращает поиски достойного претендента за замену Эрнесто Вальверде.

Кике Сетьен является фаворитом среди других претендентов на пост главного тренера Барселоны, сообщает AS.

Барселона сообщила Вальверде о намерении расторгнуть контракт, – СМИ

По информации издания, руководство "блаугранас" сейчас ведет активные переговоры с испанским специалистом. Ранее Сетьен сам неоднократно заявлял, что мечтает поработать в каталонском клубе. Интересно, что летом Сетьена называли претендентом на пост главного тренера Шахтера.

Летом 61-летний специалист покинул Бетис. Сетьен имеет опыт работы в Лас-Пальмасе, Луго, Расинге и еще ряде испанских клубов.

Действующий наставник Барселоны Эрнесто Вальверде официально еще не оставил свой пост, но по информации СМИ, это вопрос ближайшего времени – вполне вероятно, что это случится даже сегодня.

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Испания Барселона Барселона Главное Кике Сетьен Кике Сетьен Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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