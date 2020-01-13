Барселона определилась с главным кандидатом на замену Вальверде

Каталонский клуб не прекращает поиски достойного претендента за замену Эрнесто Вальверде.
Кике Сетьен является фаворитом среди других претендентов на пост главного тренера Барселоны, сообщает AS.
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По информации издания, руководство "блаугранас" сейчас ведет активные переговоры с испанским специалистом. Ранее Сетьен сам неоднократно заявлял, что мечтает поработать в каталонском клубе. Интересно, что летом Сетьена называли претендентом на пост главного тренера Шахтера.
Летом 61-летний специалист покинул Бетис. Сетьен имеет опыт работы в Лас-Пальмасе, Луго, Расинге и еще ряде испанских клубов.
Действующий наставник Барселоны Эрнесто Вальверде официально еще не оставил свой пост, но по информации СМИ, это вопрос ближайшего времени – вполне вероятно, что это случится даже сегодня.
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